Final de salto com vara é adiada A final da prova de salto com vara feminino, prevista para esta quarta-feira, foi adiada para sexta-feira à tarde (12h40, de Brasília) devido às más condições meteorológicas que estão afetando o cronograma de competição do Mundial de atletismo de Helsinque. Por decisão da Comissão Técnica, já que o tempo não melhorou muito com relação à terça-feira, quando um temporal obrigou a adiar várias provas, a final em que a russa Yelena Isinbayeva é grande favorita, não ocorrerá hoje como o previsto. Com a mudança, a classificação para a prova de salto em altura masculino, que estava marcada para 12h40 (de Brasília) de sexta-feira, foi adiantada para as 9h (de Brasília) de depois de amanhã.