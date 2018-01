Final do Brasileiro Senior Top promete disputa acirrada

A Sociedade Hípica Paulista recebe entre os dias 2 e 6 de dezembro o Concurso de Salto Internacional Top Riders, que decide o Brasileiro Hyundai Senior Top e a Final do Ranking de Salto da casa. Após sete etapas do nacional, os cavaleiros da SHP Pedro Muylaert e José Roberto Reynoso Fernandez Filho lideram com 89 e 83 pontos, respectivamente.

"A minha expectativa para o meu primeiro título brasileiro é enorme, sem dúvida, mais um objetivo a ser alcançado", revela Pedro Muylaert. Já o vice-líder, José Roberto, mantém esperanças de ser campeão: "Espero ter um bom desempenho e conquistar o título brasileiro", avisa o cavaleiro que defendeu o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2012.

As provas internacionais, que vão distribuir R$ 140 mil em prêmio, acontecem na quinta-feira, 3/12, a 1.45 metro, a partir das 14h30, e no sábado, 5/12, também a partir das 14h30, tem a grande Final que decide o título do Brasileiro Senior Top. Além da premiação da etapa, o campeão brasileiro garante um carro Hyundai IX35 0km.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A competição válida pelo Ranking Longines da Federação Equestre Internacional e observatória olímpica teve 879 inscrições para a Final do Ranking SHP e cerca de 50 conjuntos no Internacional.

PREÇO: Entrada Franca

LOCAL: Sociedade Hípica Paulista

ENDEREÇO: Rua Quintana, 206

ESTACIONAMENTO: R$ 25,00