Final Mundial já tem 3 brasileiros Jadel Gregório (no salto triplo), André Domingos e Lucimar Moura (nos 200 m) são os brasileiros convocados para a Final Mundial do Atletismo, sexta e sábado, no Estádio Louis II, em Mônaco, com os melhores do ranking em cada prova. A lista final da Associação Internacional de Federações de Atletismo (Iaaf) será definida nesta quinta e a expectativa é que Matheus Inocêncio possa competir nos 110 m com barreiras.