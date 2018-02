Final terá Botucatu e Mato Grosso do Sul Botucatu e Mato Grosso do Sul fazem amanhã, às 18h10, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, a final da 1.ª Copa do Brasil. Pelas semifinais, ontem, no mesmo estádio, o Botucatu venceu o Benfica, nos pênaltis, por 7 a 6. Na outra partida, o Mato Grosso do Sul, que atua com as jogadoras do Saad, de São Paulo, goleou o São Francisco, da Bahia, por 6 a 0.