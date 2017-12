Finalista olímpico procura patrocínio Matheus Inocêncio, finalista olímpico nos 110 metros com barreiras - foi sétimo colocado nos Jogos de Atenas -, está sem clube, sem patrocínio pessoal e preocupado em como vai pagar o aluguel de sua casa. O atleta de 23 anos, que tinha o apoio da Prefeitura de Patrocínio Paulista, cidade do interior de São Paulo onde nasceu e viveu até os 18 anos, ficou na mão após a Olimpíada. Está há cinco meses sem receber salários e foi informado que seu contrato não será renovado. O candidato à reeleição à Prefeitura de Patrocínio Paulista, Henrique Lopes (PMDB), foi derrotado - Dr. Mauro (PT) ganhou as eleições. "Isso pode ter influenciado", afirmou Matheus Inocêncio, que chegou a desfilar em carro do Corpo de Bombeiros pelas ruas da cidade e foi homenageado em Ribeirão Preto pela usina Cevasa, quando voltou da Olimpíada de Atenas. Ele não sabe, inclusive, se os salários atrasados serão pagos, mas já foi informado que seu contrato está encerrado. "A Prefeitura alegou que não tem mais dinheiro para me pagar", contou Matheus Inocêncio. "Matheus era o único atleta da Associação Patrocinense. A Cevasa repassava à Prefeitura os recursos referentes ao patrocínio", explicou o técnico Marcelo Lima, que orienta o atleta desde que ele chegou ao Projeto Futuro, no Ibirapuera, em 2000. O treinador disse que Matheus Inocêncio optou por defender sua cidade no início da temporada, apesar de ter oferta da Fadenp, de São José dos Campos. "Que pena, acabou sendo uma opção ruim", lamentou Marcelo Lima, temendo o comprometimento da preparação para a temporada de 2005, quando haverá o Mundial de Helsinque, na Finlândia. Tentando manter-se tranqüilo para seguir treinando, Matheus Inocêncio procura novo clube e está vivendo da ajuda que recebe do Programa de Atletas de Alto Nível da Confederação Brasileira de Atletismo (patrocinado pela Caixa Econômica Federal). "Estou tentando arrumar uma equipe e não ficar com a cabeça ruim. O que mais me preocupa é não ter condições de pagar o aluguel, porque moro com minha noiva, em São Paulo", admitiu.