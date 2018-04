Finalistas vão ser definidos na rodada Após três meses, a Série C vai conhecer os dois finalistas. Os quatro semifinalistas já garantiram o acesso à Série B em 2010. Em Belo Horizonte, o América-MG pega o Guaratinguetá, às 16 horas, precisando reverter a vantagem (2 a 1). Depois de empatar por 1 a 1 no jogo de ida contra o ASA, em Arapiraca, o Icasa joga em Juazeiro do Norte, às 16 horas.