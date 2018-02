Finasa e MRV: clássico dos invictos O MRV/Minas e Finasa/Osasco fazem um clássico de invictos na única partida deste domingo da Superliga de Vôlei, às 12 horas, em Belo Horizonte (RedeTV!). As duas equipes, que decidiram o título dos três últimos torneios, somam 6 pontos na classificação, mas as mineiras têm dois sets perdidos, diante de nenhum do Osasco e por isso ocupam a segunda posição na tabela. O técnico José Roberto Guimarães lembra que o time do MRV é jovem e joga sem muita responsabilidade. ?Precisamos manter a troca de bola e o bom desempenho da defesa, que vem sendo o ponto forte da equipe.? A atacante Érika espera um jogo difícil. ?Elas têm um bloqueio alto e, jogando em casa, vão contar com apoio da torcida, que é fanática.? Apesar de reconhecer que seu time não é o favorito, o técnico Emmanuel Amout, o Manu, do Minas, está tranqüilo. ?O Finasa não nos intimida. Nossa equipe é jovem, mas se quiser ir longe terá de enfrentar desafios como este.? A levantadora Ana Tiemi vê uma motivação a mais para o clássico. ?Na teoria, o Osasco é superior. Por isso, uma vitória nos daria ainda mais moral.?