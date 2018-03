Finasa e Rexona voltam a se enfrentar Os times Finasa/Osasco e Rexona/Ades fazem amanhã, às 18h30, em Osasco, a terceira partida da semifinal em melhor-de-cinco da Superliga Feminina de Vôlei. Até agora, está uma vitória para cada lado. O jogo irá ao vivo pela SporTV. Hélio Griner, técnico da Rexona, espera mais uma partida bem disputada, mas lembra que não carrega o peso do time adversário. "Quando Osasco perdeu na primeira partida, foi uma grande surpresa para todo mundo, pois o time estava invicto. Não chegamos nesta fase como favoritos e jogamos em função disso: deixamos a responsabilidade e pressão para as adversárias", explicou Hélio. Mesmo com três jogadoras da Seleção Brasileira de Vôlei - a levantadora Fofão, a oposto Elisângela e a ponta Sassá -, Hélio Griner sabe que terá um jogo "pedreira" pela frente. "Analisamos com detalhes o ataque delas para diminuir os erros da nossa equipe. Será outra partida difícil." O time de Osasco contará com o apoio da torcida para desempatar a série. "O fator casa é sempre importante e esperamos que isso se reverta a nosso favor", assinalou o técnico José Roberto Guimarães. Os dois técnicos não divulgaram o time que começará a partida. O quarto jogo será no sábado, em Curitiba.