Finasa enfrenta juvenis do São Caetano A Finasa/Osasco, bicampeã brasileira, entra em quadra nesta quarta-feira, às 20h30, contra a Detur/São Caetano, no ginásio José Liberatti, em Osasco, pela terceira rodada da Superliga Feminina de Vôlei. A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV. Para o confronto, o técnico José Roberto Guimarães espera que a equipe trabalhe a defesa e assim aproveite suas oportunidades de contra-ataques. "O São Caetano jogou bem e ganhou um set contra a Rexona/Ades, uma das favoritas ao título. Os placares foram altos. São Caetano é um time novo, as jogadoras são unidas. É claro que a responsabilidade maior é nossa", diz Zé Roberto. Um dos destaques de Osasco na vitória sobre Macaé, pela segunda rodada, foi a levantadora Ana Cristina, campeã mundial juvenil na República Dominicana/2001. A jogadora assumiu a posição de titular e já no segundo jogo foi apontada como melhor da partida, ganhando o troféu VivaVôlei: "Todas as meninas do time titular têm passagem pela Seleção Brasileira Adulta. Só eu não tenho. Mas elas estão me apoiando e estou aprendendo muito." São Caetano estreou na Superliga Feminina contra a Rexona do técnico Bernardo Rezende. Jogando em casa, o time paulista perdeu por 3 sets a 1 da equipe carioca. O time do ABC é formado por jogadoras juvenis com títulos mundiais e sul-americanos. Para o técnico Antônio Rizola, campeão mundial da seleção juvenil, a estréia foi boa, ganharam ao menos um set, apesar da derrota. "Nosso primeiro jogo foi logo com uma das favoritas ao título. Agora vamos enfrentar a Finasa, que é outra equipe favorita ao título. Temos de nos preocupar com os fundamentos e em superar nossas dificuldades", diz Rizola. Outros três jogos completam a rodada. Em Uberlândia, o Sesi/MG enfrenta Macaé às 19 horas, no ginásio do Sesi. A Telecom joga com Campos às 20 horas, em Brasília. No mesmo horário, a MRV/Minas enfrenta a Blue Life/Pinheiros em Betim. Superliga Masculina - A competição volta nesta quinta-feira, com cinco jogos às 20 horas: São José x Minas, Banespa x Araraquara, São Caetano x Suzano, UCS x Ulbra, Bento x On Line.