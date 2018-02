Finasa estréia com vitória na Suíça O Finasa/Osasco estreou bem no Women?s Top Volley International, disputado na Basiléia, Suíça. O bicampeão brasileiro venceu nesta segunda-feira o Volero Zurique por 3 sets a 1, parciais de 24/26, 25/23, 25/12 e 25/23 e foi bastante aplaudido pelo público. Nesta terça-feira a equipe comandada por José Roberto Guimarães volta à quadra, às 11h30, para enfrentar o UCS Münster, da Alemanha, com SporTV.