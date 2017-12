Finasa estréia com vitória na Superliga A Finasa/Osasco começou com vitória a caminhada pelo tricampeonato da Superliga Feminina de Vôlei. Jogando em casa, neste domingo, o time comandado por José Roberto Guimarães bateu o Brasil Telecom por 3 sets a 0 (25/23, 25/14 e 25/17). A melhor jogadora da partida foi Bia, com 19 pontos anotados. A equipe de Osasco não pôde contar com a levantadora Gisele, que se sentiu indisposta. Mas Ana Cristina substituiu a titular à altura. "A equipe se comportou bem. Com exceção do primeiro set, quando cometemos muitos erros, o time teve boa disciplina tática. A defesa e o bloqueio foram decisivos para a boa atuação", comentou o técnico Zé Roberto, que deu folga para as jogadoras nesta segunda-feira. Bia, eleita a melhor jogadora da partida, ganhou o Troféu VivaVôlei, dado pela Confederação Brasileira da modalidade. "Fiquei surpresa com a exibição do time. Conseguimos um entrosamento surpreendente com a Ana Cristina, que substituiu a Gisele", disse. "É muito bom começar a Superliga com um prêmio de melhor atleta e, melhor ainda, com uma boa vitória. Espero que o time prossiga com muita vontade de jogar." A próxima rodada será quarta-feira, com a estréia de Sesi Esporte e MRV/Minas, que jogam às 19 horas em Uberlândia. Masculino - Na competição masculina, que começou na noite de sábado, a Unisul/Cimed confirmou o favoritismo. Em Florianópolis, o time bateu a UCS/Colomo por 3 a 0 (25/23, 25/20, 25/14). O destaque foi o veterano Giovane, com 17 pontos para a Unisul. "´Toda estréia é sempre cheia de emoção e tensão. Por isso, o primeiro set foi mais difícil e parelho. Mas, a partir do segundo, conseguimos trabalhar bem todos os fundamentos, principalmente o bloqueio e o ataque. Assim, conseguimos a primeira vitória", analisou o veterano.