Finasa ganha do São Caetano no vôlei A equipe do Finasa ganhou mais uma no Campeonato Paulsita Feminino de Vôlei. Nesta sexta-feira, mesmo jogando fora de casa, fez 3 sets a 1 sobre o São Caetano, com parciais de 25/15, 25/16, 31/33 e 25/19. Foi a quarta vitória em 5 jogos disputados pelo atual bicampeão brasileiro neste Campeonato Paulista. ?Gostei do jogo. O São Caetano apresentou bom volume e valorizou nossa vitória. Nossa equipe evoluiu, mas ainda precisa melhorar bastante o entrosamento?, afirmou o técnico do Finasa, José Roberto Guimarães.