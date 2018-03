Finasa vence MRV e mantém liderança No duelo entre as duas principais equipes da Superliga Feminina de Vôlei, o Finasa se deu melhor. Na tarde deste sábado, o atual campeão brasileiro venceu o MRV/Minas, em Belo Horizonte, por 3 sets a 1, e segue invicto na competição. As parciais foram de 20/25, 28/26, 25/17 e 25/19, em 1h40min. Esta foi a 17ª vitória do Finasa em 17 partidas. A equipe comandada por José Roberto Guimarães encerra sua participação no segundo turno na próxima quarta-feira (17) quando vai a São Paulo para enfrentar o Pinheiros/Blue Life. O Finasa jogou com Lígia, Bia, Mari, Valeskinha, Fernanda Venturini e Érika, além da líbero Verê. Entraram também Juliana e Luciana. Já o MRV/Minas, do técnico Antônio Rizzola Neto, começou com Keba Phipps, Raquel, Fabiana, Virna, Flúvia e Gisele, além da líbero Arlene, entrando depois Fabíola, Flávia e Sheila.