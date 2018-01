Finasa vence São Caetano na Superliga A equipe do Finasa/Osasco, com o melhor ataque da Superliga Feminina de Vôlei, ignorou o melhor bloqueio da competição e derrotou neste domingo o São Caetano/Detur por 3 sets a 1 (25/20, 22/25, 13/25 e 19/25). Pela Superliga Masculina, A Ulbra derrotou o Shopping ABC/São Caetano por 3 sets a 1 (25/18, 19/25, 22/25 e 19/25) na noite de sábado, e neste domingo o Bento/Union Pack ganhou do Unisul/Cimed por 3 sets a 1 (25/19, 25/22, 23/25 e 25/12).