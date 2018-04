Finasa x Suzano é destaque no Paulista O destaque desta quarta-feira do Campeonato Paulista Feminina de Vôlei fica para o jogo entre Finasa/Osasco e Ecus/Suzano, que jogam às 20 horas, em Osasco. Os dois times venceram na rodada de abertura da competição. O técnico Marcos Kwiek, que comanda o Finasa enquanto José Roberto Guimarães está de folga, prevê um jogo equilibrado. "Assisti à fita do jogo do Ecus e São Caetano e nosso adversário mostrou qualidades. O elenco conta com algumas atletas experientes", comenta. No mesmo horário, o Mogi joga com o Pinheiros, e às 20h30, o São Caetano recebe o São Bernardo.