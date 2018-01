Finasa/Osasco campeão do Salonpas Cup A equipe do Finasa/Osasco derrotou o Rexona/Ades na manhã deste sábado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, por 3 sets a 0, e conquistou pela terceira vez o título do Salonpas Cup - torneio internacional de vôlei feminino organizado pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) desde 2001. Com um jogo consistente, a equipe de Osasco não deu chances ao adversário e venceu com parciais de 25/23, 25/21 e 25/23 em apenas 80 minutos. Os dois primeiros títulos do Osasco foram em 2001 e 2002. Com o título deste sábado, o Finasa/Osasco devolveu a derrota do ano passado pelo mesmo placar, e desempatou a série de decisões entre as duas equipes. De quebra, garantiu um prêmio de U$ 10 mil. A final do Salonpas Cup 2005 mostrou porque Finasa/Osasco e Rexona-Ades são as melhores equipes do vôlei feminino nacional na atualidade. Com nada menos que nove jogadoras da seleção brasileira em quadra e uma rivalidade antiga, era de se esperar mais uma grande partida entre ambas. E foi isso que aconteceu. ?É uma bela conquista, fruto de trabalho, determinação e exigências constantes. Achei o resultado surpreendente já que o Rexona têm um ótimo grupo. Foi um campeonato muito equilibrado, uma vez que várias equipes se destacaram e tinham condições técnicas de chegar ao título,? concluiu o técnico campeão Paulo Coco. BRONZE - Na disputa pelo terceiro lugar, o All Stars, da Bélgica, se deu melhor e venceu o Minas Tênis Clube por 3 sets a 1, de virada. As parciais foram de 17/25, 25/21, 25/23 e 25/17, em 106 minutos.