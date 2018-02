Finasa/Osasco disputa torneio na Suíça O Finasa/Osasco aproveitou a pausa da Superliga Feminina de Vôlei, para as festas de fim de ano, e seguiu para a Suíça, onde participará, a partir desta segunda-feira, do torneio Women?s Top Volley International. A estréia brasileira será contra o suíço Volero Zurique, às 17h30 (horário de Brasília), na cidade de Basel - a SporTV transmite ao vivo. O torneio suíço teve uma alteração de última hora, com a desistência de dois times: Racing Club de Cannes (FRA) e Winiary Kalisz (POL). Assim, serão apenas 4 equipes na disputa. Todas jogam contra todas e as duas melhores fazem a final na quarta-feira. Assim, na terça-feira, o time de Osasco fará rodada dupla. Primeiro, jogará contra o USC Münster, da Alemanha, e depois enfrentará o Mladost Zagreb, da Croácia. ?Este torneio será importante para dar experiência internacional para todas as jogadoras do time. Elas vão poder ver de perto o estilo europeu de jogar?, comentou o técnico Zé Roberto Guimarães. A novidade do Osasco, que lidera a Superliga, será a estréia da levantadora Carol, contratada recentemente para o lugar de Gisele, que saiu do grupo.