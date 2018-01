Finasa/Osasco é bronze em torneio suíço O Finasa/Osasco ficou nesta quinta-feira com o bronze do Torneio Internacional Top Volley, em Basiléia, na Suíça, ao bater o Volero/Zurique por 3 sets a 1, com 25/20, 22/25, 25/14 e 25/22, em 97 minutos. Agora, as jogadoras comandadas por Paulo Coco voltam a atuar apenas no dia 11 pela Superliga, diante do Brasil Telecom.