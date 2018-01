Finasa/Osasco estréia amanhã na Suíça O Finasa/Osasco terá jornada dupla, nesta terça-feira, no início da defesa do título do Top Volley, torneio disputado na Basiléia, Suíça. Às 11h30 (horário de Brasília), o time brasileiro pega o italiano Minetti Vicenza e depois, às 15h30, encara o suíço Volero Zurique (com transmissão da SporTV). ?A meta é dar ritmo ao time. Algumas atletas estão voltando de contusão e serão testadas num nível altíssimo?, disse o técnico do Finasa/Osasco, Paulo Coco.