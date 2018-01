Finasa/Osasco estréia na Superliga Tricampeão da Superliga Feminina no ano passado, o Finasa/Osasco faz sua estréia neste sábado, contra o Flamengo, às 15h30, com SporTV, iniciando sua luta pelo tetracampeonato. Às 19 horas, o Oi/Macaé pega o São Caetano/Mon Bijou. No torneio masculino, os jogos deste sábado são: Banespa x Unisul, São Caetano x Cimed, UCS x Wizard, Ulbra x Shopping ABC, Bento x Lupo e Online x Minas.