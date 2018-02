Finasa/Osasco garante vaga na final O Finasa/Osasco garantiu nesta quarta-feira à noite a sua vaga na final da Superliga Feminina de Vôlei. A classificação veio com a vitória sobre o MRV Minas, por 3 sets a 2 (25/14, 23/25, 25/27, 25/19 e 15/8), fazendo 3 a 0 na série melhor-de-cinco jogos. O outro finalista sairá do confronto entre Oi/Campos e Rexona/Ades, que lidera a série por 2 a 1. O quarto jogo entre as duas equipes acontece no sábado.