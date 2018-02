Finasa/Osasco não encontra adversários A Finasa/Osasco não tem encontrado rivais à altura no Campeonato Paulista Feminino de Vôlei. Suas 11 vitórias seguidas, a última no sábado, contra o Santos (3 sets a 0), também mostra que o nível do torneio é ruim ? um time com elenco e bem estruturado distoa diante de equipes inferiores e sem investimentos. Mesmo sem três titulares, todas atacantes de ponta contundidas, lidera o Paulista. Bia fraturou o dedo mínimo da mão esquerda numa trombada com a líbero Arlene ? foi operada dia 3. Paula Pequeno deixou a seleção brasileira antes do Sul-Americano, em setembro, por causa de uma lesão na sola do pé direito ? reavaliada na quarta-feira terá de ficar mais um mês em recuperação. Mari, com o ombro direito operado, desde junho, nem chegou a disputar a temporada - precisa de mais 30 dias para ser escalada. ?Elas fazem a mesma função, atuam na ponta?, observa Coco, que vem escalando atletas juvenis, ainda sem experiência, mas talentosas, como Gabriela Moreli, a Gabi, e Mariana Costa, ambas com 19 anos, e Natália Manfrin, 18, campeã mundial juvenil com a seleção brasileira na Turquia esse ano. ?Elas estão se saindo bem. Vem treinando há algum tempo e estão conseguindo manter o nível da equipe no torneio?, elogiou o técnico que, a partir de sexta-feira, também não terá mais Carol Albuquerque, Valeskinha e Carol Gattaz, que se apresentam para o técnico José Roberto Guimarães na seleção brasileira que disputará a Copa dos Campões do Japão, em novembro. O Paulista será interrompido, mas a Finasa disputará os Jogos Abertos do Interior, em Botucatu, de 15 a 20 ? volta no dia 29 de outubro, contra o São Caetano. Nos Jogos Abertos, o time continuará sem Mari, Paula Pequeno e Bia, que também não poderão ajudar a seleção brasileira. ?Elas não teriam como atender a uma convocação do Zé Roberto agora?, afirma Coco, que prevê pelo menos 30 dias para que as três atletas voltem.