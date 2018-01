Finasa/Osasco perde e está fora da final O Finasa/Osasco perdeu para o Dínamo de Moscou por 3 sets a 2, nesta quarta-feira e ficou de fora da final do Torneio Internacional Top Volley, que está sendo disputado na Basiléia, Suíça. O time brasileiro, dirigido pelo técnico Paulo Coco, defendia o título conquistado no ano passado mas, ao contrário do dia anterior, quando venceu dois jogos seguidos, fez nesta quarta-feira uma partida muito irregular. As parciais foram de 25/19, 21/25, 27/25, 18/25 e 15/11. Errando em excesso, o time brasileiro perdeu o primeiro set por 25/19. As meninas reagiram no segundo e venceram por 21/25, empatando a partida. Na terceira série, no entanto, quando tentava deslanchar, o Finasa permitiu a reação do adversário. Resultado: 27/25 para as russas. A equipe do Brasil voltou a jogar bem no quarto set e venceu com certa facilidade ao fazer 25/18, mas não conseguiu manter o mesmo ritmo e perdeu no tie-break por 15/11. A final do Top Volley - que contou ainda com as equipes do Minetti Vicenza (ITA), Voléro Zurique (SUI), USC Münster (ALE) e Racing Cannes (FRA) - está marcada para as 17 horas desta quinta-feira.