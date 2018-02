Finasa/Osasco sai na frente do Rexona O Finasa/Osasco saiu na frente na série melhor-de-cinco jogos que decide a Superliga Feminina de Vôlei. Mesmo jogando fora de casa, no Rio de Janeiro, a equipe venceu neste sábado o Rexona-Ades por 3 sets a 2 (20/25, 25/21, 19/25, 25/22 e 15/7). A final da Superliga marca o duelo entre os técnicos das seleções brasileiras: Bernardinho, pelo Rexona, e Zé Roberto, do Finasa. As duas equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira, em Osasco. "Foi importante ter conquistado essa vitória fora de casa, num sufoco tremendo. Demos apenas um pequeno passo e ainda há um caminho muito longo pela frente", disse Zé Roberto Guimarães, que também é técnico da seleção brasileira feminina.