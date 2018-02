Finasa/Osasco vence e mantém a ponta O Finasa/Osasco manteve a liderança e a invencibilidade da Superliga Feminina de Vôlei neste domingo, ao derrotar o MRV/Minas em Belo Horizonte por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/14 e 25/15. Foi a quarta partida do time de Osasco, que ainda não perdeu nenhum set na Superliga. ?Esta foi, sem dúvida, a nossa melhor partida na Superliga. Jogamos muito bem e assim fizemos o jogo ficar mais fácil?, comemorou o técnico José Roberto Guimarães. ?Atuamos bem em todos os fundamentos, especialmente no bloqueio e na defesa, e isso foi muito importante em nossa primeira partida fora de casa.? A levantadora Ana Cristina foi eleita a melhor jogadora da partida e recebeu o troféu Viva Vôlei. ?Como mineira, tive uma torcida particular no ginásio, que me trouxe um pouco de sorte e boa energia?, comentou. ?Estou aproveitando a chance que estou tendo e contando com o apoio de todas as outras jogadoras?, disse a levantadora. A atacante Érika ganhou mais uma oportunidade e atuou como levantadora em alguns momentos. ?A pressão da torcida do MRV é muito grande e é difícil manter o equilíbrio?, afirmou. ?Mas estou feliz pela quarta vitória da equipe e pela boa atuação do grupo?, disse. A próxima rodada da Superliga será quarta-feira.