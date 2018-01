Finasa/Osasco vence e vai à semifinal O Finasa/Osasco encarou jornada dupla nesta terça-feira no início da defesa do título do Top Volley, torneio disputado na Basiléia, Suíça. E saiu-se muito bem. A equipe dirigida pelo técnico Paulo Coco, campeã em 2004, derrotou pela manhã (horário de Brasília) o Minetti Vicenza, da Itália, por 3 sets a 1, parciais de 13/25, 25/18, 25/21 e 25/23. À tarde, venceu o time da casa, Voléro Zurique, também em quatro sets: 25/22, 25/18, 23/25 e 25/16. Com as duas vitórias, o time de Osasco se classificou em primeiro lugar no Grupo A e vai enfrentar, às 15h30 desta quarta-feira, o segundo colocado do Grupo B - que tem Dínamo de Moscou, USC Münster, da Alemanha, e Racing Cannes, da França. Também nesta terça, o Dínamo derrotou o USC Münster por 3 sets a 0 (25/9, 25/21 e 25/22). A final do Top Volley está marcada para as 17 horas de quinta-feira.