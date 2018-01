Finasa/Osasco vence nas quartas-de-final da Superliga Mesmo fora de casa, o Finasa/Osasco derrotou o Fiat/Minas por 3 sets a 0 (25/23, 28/26 e 25/15), neste domingo, no Ginásio do Mackenzie, em Belo Horizonte. Com isso, a equipe paulista abriu 1 a 0 na série melhor-de-três jogos das quartas-de-final da Superliga Feminina de Vôlei. A segunda partida irá acontecer na quinta-feira, em Osasco.