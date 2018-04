Finazzi é suspenso e não joga mais no ano

O técnico Nelsinho Baptista terá de encontrar um novo artilheiro para o Corinthians neste fim de temporada. Tudo porque Finazzi, suspenso, não joga mais no Brasileiro. Acusado de mentir em seu depoimento, o atacante deixou ontem a sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no centro do Rio, chateado e frustrado. O motivo: o artilheiro do time no Nacional, com 12 gols, está fora da competição, na qual seu clube luta para escapar do rebaixamento à Série B. Em decisão unânime (5 votos a 0) dos auditores da 4.ª Comissão Disciplinar do STJD, o jogador foi suspenso por uma partida por insinuar com gestos que o árbitro Alício Pena Júnior (Fifa-MG) estava mal-intencionado durante a partida contra o Goiás, dia 11 de novembro, no Serra Dourada (empate por 1 a 1). Além disso, teria sido flagrado pelas câmeras chamando o juiz de "vagabundo." Finazzi pode ter feito em Goiânia seu último jogo com a camisa do Corinthians, pois seu contrato com o clube termina em dezembro. Ele já não enfrentaria o Vasco, dia 25, no Pacaembu, por ter recebido o terceiro cartão amarelo. E cumprirá a suspensão imposta pelo tribunal na última rodada do Brasileiro, contra o Grêmio, dia 2 de dezembro, em Porto Alegre. Para os auditores, Finazzi mentiu em seu depoimento ao afirmar que seu gesto não insinuava que o árbitro estava "roubando" o Corinthians. "Quis sinalizar que dei um carrinho", alegou o atleta, negando que tenha ofendido o árbitro. O auditor Carlos Schirmer rebateu. "Não nos chame de bobos. É melhor assumir". Após o julgamento, o atacante saiu do tribunal irritadíssimo. A princípio, ele disse que não queria falar, pois estava de "cabeça quente". Mas, em seguida, desabafou. "A gente treina, rala bastante e, depois, pessoas que têm outros interesses nos prejudicam", detonou. O artilheiro não parou por aí. "Estou magoado e chateado. Qualquer um ficaria triste. Queria disputar o último jogo, que é decisivo", observou. O advogado do Corinthians, João Zanforlin, ainda deu a última cartada: pediu ao presidente da 4.ª Comissão Disciplinar, Paulo César Salomão Filho, que o atleta cumprisse a pena imposta pelo STJD no jogo com o Vasco, quarta-feira. Sem êxito. Sem Finazzi, Nelsinho Baptista estuda escalar o boliviano Arce, com características totalmente diferente do goleador. Decidirá o substituto nos treinos em Atibaia. Wilson, até então encostado, corre por fora.