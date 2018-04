Finkel garante mais um no Mundial Até domingo, 439 nadadores estarão no Clube Internacional de Regatas, em Santos, na disputa do Troféu José Finkel, válido como classificação para o Mundial de Piscina Curta, a ser realizado no mês que vem em Indianápolis, Estados Unidos. Uma boa novidade nesta quarta-feira foi o aumento do número de brasileiros na competição de outubro, já que Nicholas dos Santos, do Clube Pinheiros, foi o oitavo atleta do País a obter índice. Ele se classificou na prova dos 50 metros livre, ao vencer a final em 21s93, três centésimos melhor que o índice exigido (21s96). Assim, Nicholas se junta a Flávia Delaroli, Rebeca Gusmão, Kaio Márcio Almeida, Fernando Scherer, Joanna Maranhão, Eduardo Fischer e Thiago Pereira entre os brasileiros que vão disputar provas individuais no Mundial. Aos 24 anos, Nicholas não conseguiu vaga para os Jogos Olímpicos de Atenas, mas viu se esforço recompensado com a classificação para o Mundial. "Treinei para nadar este Finkel na casa dos 21 segundos e consegui. Estou muito feliz e vou trabalhar para ganhar mais força e velocidade para estar na final em Indianápolis", afirmou o nadador. Além do índice de Nicholas dos Santos nos 50 metros livre, o Troféu José Finkel já registrou três recordes sul-americanos. Na terça-feira, Joanna Maranhão fez 8m32s17 na final dos 800 metros livre e Flávia Delaroli cravou 24s81 nas eliminatórias dos 50 metros livre, igualando a marca de Rebeca Gusmão. Depois, já nesta quarta-feira, Flávia Delaroli voltou à piscina e levou a medalha de ouro na prova dos 50 metros livre, fazendo o tempo de 25s11. ?O resultado dos Jogos Olímpicos me motivou bastante e acho que isso também ajudou a vencer o cansaço?, revelou a nadadora, que ficou em 8º lugar nessa mesma prova em Atenas. O terceiro recorde sul-americano saiu nesta quarta-feira, nas eliminatórias dos 100 metros borboleta, com Fabíola Molina fazendo a prova em 1m00s23 - ficou perto do índice exigido para o Mundial, de 1m00s17. Quem também ficou perto do índice foi Paula Baracho, que conseguiu 1m59s65 nas eliminatórias dos 200 metros livre - o tempo exigido para ir ao Mundial é de 1m59s03. Mas ela tem nova chance na final marcada para quinta-feira.