Finkel termina com festival de recordes O 33º Torneio José Finkel terminou neste domingo em Santos com a marca de 19 recordes sul-americanos e 17 brasileiros e, principalmente, alimentou o sonho de um futuro vitorioso para a natação brasileira. Já no mês que vem, os 14 atletas que conseguiram o índice irão disputar o Mundial de Piscina Curta, em Indianápolis, Estados Unidos. Pela idade da maioria dos vencedores, muitos ainda não completaram 18 anos, a expectativa é de que o País irá ter melhor desempenho no Pan de 2007, no Rio, e na Olimpíada de 2008, em Pequim. "A natação brasileira será a grande estrela dos Jogos Pan-Americanos e a Olimpíada de 2008 será a nossa olimpíada", disse o presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Coaracy Nunes Filho, animado com a grande quebra de recordes no José Finkel. "Ninguém acreditava numa competição nacional logo depois de uma Olimpíada, mas a garotada é brilhante, é a melhor geração da história da natação brasileira e vamos para o Mundial com uma equipe quase toda renovada em relação à que disputou os Jogos Olímpicos." Thiago Pereira foi considerado o alteta mais eficiente e conseguiu o melhor índice técnico masculino, tendo sozinho marcado 340 pontos para sua equipe, o Minas. Ele bateu três recordes sul-americanos no José Finkel e atribui o desempenho na competição aos treinamentos realizados para a Olimpíada. "Mas esse Troféu foi bem cansativo e não haverá tempo para realizar treinamento específico para o Mundial", lamentou. Neste domingo, no último dia da competição, o Pinheiros confirmou seu favoritismo e venceu o Troféu José Finkel, com 3.115,5 pontos. A Unisanta ficou em segundo na classificação geral (1.970 pontos) e o Minas Tênis Clube foi o terceiro colocado. Foram quebrados mais dois recordes sul-americanos neste domingo: Thiago Pereira bateu sua própria marca nos 200 metros medley, com 1m57s63, e a equipe do Pinheiros superou o melhor tempo do 4x100 metros livre - tempo de 3m41s98. A argentina Georgina Bardach e a brasileira Joanna Maranhão tiveram outra prova muito disputada, nos 200 metros medley. E a estrangeira levou a melhor, ao vencer com o tempo de 2m13s10. Nos 100 metros livre, Rebeca Gusmão ganhou no feminino (54s70) e Nicholas dos Santos levou a melhor no masculino (48s66). Nas outras duas finais do dia, ambas dos 100 metros costas, Fabíola Molina (1m01s79) e Guilherme Guido (54s08) foram os melhores.