Fiorentina oferece R$ 26 milhões e Miranda pode deixar o São Paulo O presidente Juvenal Juvêncio está em dúvida: a Fiorentina enviou proposta de US$ 14 milhões (R$ 26 milhões) para contar com o zagueiro Miranda. O São Paulo esperava US$ 16 milhões (R$ 30 milhões) para negociá-lo, mas os valores são melhores do que a diretoria esperava neste final da janela de transferências para o exterior. O dirigente, que garantiu que nenhum atleta seria vendido, ainda deve pedir um pouco mais de dinheiro e a concretização ou não do negócio será anunciada depois do clássico de amanhã - o prazo termina na segunda-feira. "Se surgir alguma proposta com o valor da multa, não há como o São Paulo fazer nada", explicou o vice-presidente Carlos Augusto de Barros e Silva. Miranda deu sinal verde à diretoria para negociar os 80% dos direitos que o clube detém - o restante pertence ao próprio jogador. "A Fiorentina é um clube interessante, que vai disputar a Copa dos Campeões", afirmou o zagueiro, que não gostaria de "se esconder" num clube de pouca expressão e pôr a perigo a convocação para a Copa. Turbinados por uma verba de 20 milhões (R$ 53,6 milhões) por terem chegado à fase de grupos da competição europeia - jogarão contra Lyon, Liverpool e Debrecen -, os italianos tinham oferecido US$ 10 milhões (R$ 18, 8 milhões) ao São Paulo para contar com o atleta, valor recusado. A Lazio e o Manchester City também mostraram interesse, mas fizeram propostas menores. O certo é que Miranda atua amanhã contra o Palmeiras. Mais de 32 mil ingressos já foram vendidos para o clássico.