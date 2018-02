Fiscal italiano diz ter provas que comprometem a Áustria O fiscal adjunto italiano, Ciro Santoriello, um dos responsáveis pela investigação sobre doping nas delegações austríacas de esqui e biatlo, revelou nesta sexta-feira que existem indícios que podem ser utilizados pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para adotar sanções contra alguns atletas da Áustria. "Parte dos investigadores confirmaram que o COI poderá adotar sanções contra os atletas. Mas, enquanto durarem as investigações, não poderemos informar o teor das provas", declarou Santoriello em entrevista ao jornal francês L´Equipe. "Este caso está cheio de informações sobre o comportamento estranho dos atletas, começando pela grande quantidade encontrada de salbutamol (substância utilizada no combate à asma e bronquite). Cerca de 95% das componentes da delegação são asmáticos", revelou Santoriello. Após invasão aos alojamentos austríacos, no último sábado, os policiais se surpreenderam com a reação dos atletas. "A primeira coisa que eles fizeram foram pegar as garrafas de água que estavam ao lado das camas e beber sem parar. Um litro, ou um litro e meio, como se fosse vital. Ademais, um dos atletas tentou recuperar o material apreendido, enquanto outro lançava pela porta uma série de objetos", contou o fiscal. As invasões de sábado e segunda-feira foram motivadas pela suposta presença do ex-diretor esportivo das equipes de esqui da Áustria, Walter Mayer, suspenso pelo COI até 2010 por causa de doping. Na operação de sábado, também foram realizados exames antidoping em dez atletas. Mas, os resultados ainda não foram divulgados pelo COI.