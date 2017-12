Fischer consegue índice para Mundial O nadador brasileiro Eduardo Fischer venceu a segunda série eliminatória dos 100 metros, peito, com o tempo de 1m00s31, durante a primeira etapa da Copa do Mundo de Natação, no Parque Aquático Júlio Delamare, no Rio. Com isso, ele superou a marca de 1m00s70 e obteve índice para disputar essa prova no Mundial Natação de 2002, em Moscou. Fischer já havia assegurado uma vaga no Mundial para a prova dos 50 metros, peito. "Estou muito feliz com o meu desempenho nesta Copa do Mundo", afirmou o nadador, que disputa a final dos 100m, peito, na manhã deste domingo. "Apesar de não nadar bem pela manhã, tentarei a vitória", prometeu ele.