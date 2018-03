Fischer deve abdicar do Mundial de Natação Depois de Fernando Scherer (Xuxa) praticamente descartar sua participação no Mundial de Deportos Aquáticos de Barcelona, em julho, para priorizar o Pan-Americano de São Domingos, em agosto, agora foi a vez de Eduardo Fischer, recordista sul-americano nos 50m e 100m, peito, tomar a mesma decisão. Como Xuxa, Fischer também tem o índice necessário para ir à Espanha, mas ele avalia que o desgaste provocado pela competição interferiria em sua performance na República Dominicana. "Foi uma decisão minha e do meu técnico (Ricardo Carvalho), mas ainda vou conversar com a Confederação (de Desportos Aquáticos - CBDA) para ver o que é melhor", disse Fischer, classificado para competir nas provas em que é recordista. No Pan-Americano, o 50m, peito, foi cortado da programação, a exemplo do que aconteceu com o 50m, borboleta, prova de Xuxa. "O problema maior é o desgaste, já que o Mundial acontece entre 13 e 17 de julho, e o Pan entre 02 e 15 de agosto." Assim como Xuxa, Fischer cogitou a possibilidade de ir ao Mundial somente para nadar as provas de revezamentos, com o objetivo de classificar o Brasil para os Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. As 12 primeiras equipes garantirão automaticamente uma vaga na competição na Grécia. Outra motivação para os atletas deixarem de ir à Espanha para se dedicarem à disputa de São Domingos é o retorno e visibilidade que o Pan pode oferecer. Apesar de uma medalha no Mundial ter um valor esportivo superior a uma conquistada no Pan-Americano, ela não desperta o mesmo interesse nos patrocinadores. Nas finais disputadas na manhã deste sábado pelo Troféu Brasil, última seletiva para o Mundial e o Pan, Fischer ficou com o título de campeão brasileiro nos 50m, peito, com o tempo de 28s71. Uma marca ruim se comparada ao seu recorde sul-americano de 28s30. "Entrou água no óculos durante a prova", justificou. Felipe Brandão, do Águas Abertas/RJ, ficou com a segunda vaga para a competição na Espanha. Já no feminino não haverá representantes na prova internacional, apesar de Juliana Marangoni Marin, do Flamengo, ter sido a campeã do Troféu Brasil, com o tempo 33s75, acima do índice exigido. Mais dois antigos recordes do Troféu foram superados neste sábado. Dessa vez, a ex-nadadora Patrícia Amorim, hoje secretária de Assuntos Estratégicos da Prefeitura do Rio, teve sua marca feita havia 14 anos, de 16m55s79, nos 1500m, livre, superada por Poliana Okimoto, da Unisanta: 16m53s36. Nos 800m, livre, Felipe May, do Curitibano, confirmou a boa fase e saiu vitorioso com 8m10s19, melhorando o tempo do nadador do Flamengo Luiz Lima, 8m11s92, obtido em 1994. Neste sábado, Luiz Lima foi o segundo colocado, com 8m11s00. Já a nadadora Monique Ferreira, da Unisanta, seguiu com a rotina de superar recordes e obter índices para a disputas do Mundial e do Pan-Americano. Ela estabeleceu o novo recorde do campeonato ao vencer o 200m, borboleta, com 2m14s83. Anteriormente, já tinha saído vencedora nas provas de 200m, 400m, 800m e 4x200m, livre, e em todas está classificada para as competições internacionais. No 200m borboleta masculino, vitória de Kaio Márcio, da Associação Aquática Campeão do Amanhã, 2m00s36, seguido por Pedro Monteiro, do Flamengo, 2m00s54. Os dois vão representar o Brasil tanto em Barcelona quanto em São Domingos. Nos revezamentos 4x100m medley vitórias para as equipes feminina da Unisanta e masculina do Pinheiros. Domingo é o último dia de disputas do Troféu Brasil, que tem o Pinheiros na liderança com um total de 1803 pontos, seguido pela Unisanta, 1452. O Minas Tênis está em terceiro com 1075 pontos e, em quarto, o Flamengo tem 743. A principal atração do dia é a final dos 100m, livre, a prova mais nobre da natação.