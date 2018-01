Fischer é destaque do Troféu Brasil Eduardo Fischer foi o grande destaque do último dia do Troféu Brasil de Natação, disputado em Brasília. O nadador do Joinville Tênis Clube venceu a prova dos 100 metros peito e bateu seu segundo recorde sul-americano na competição, com o tempo de 1m02s53. A marca é dez centésimos menor do que a antiga, que também pertencia ao atleta. Fischer já havia batido o recorde continental dos 50 metros peito. "Para mim foi muito legal conseguir baixar o tempo mesmo com a altitude, a baixa umidade do ar e todas as adversidades", afirmou Eduardo Fischer. "Foi importante ver também como esse estilo (peito) cresceu no País e como o nível de uma final do Troféu Brasil cresceu", completou. O Flamengo foi o vencedor por equipes da competição, feito que não realizava há dez anos. A segunda posição ficou com o Pinheiros e a terceira com o Minas Tênis Clube. Atletas que conseguiram índice para os Jogos Pan-Americanos e o Mundial de 2003: Flávia Delaroli, Fernando Scherer, Carlos Jayme, Renato Gueraldi, Nicholas Santos, Gustavo Borges, Edvaldo Valério, Ricardo Cintra, Rodrigo Castro, Rafael Mósca, Mariana Brochado, Monique Ferreira, Nayara Ribeiro, Luiz Lima, Eduardo Fischer, Henrique Barbosa, Marcelo Tomazini, Raphael Thin, Francis Nassar, Kaio Márcio, Bárbara Jatobá, Diogo Yabe e Joanna Maranhão.