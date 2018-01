Fischer ganha bronze na Austrália Eduardo Fischer conquistou nesta sexta-feira a primeira medalha para o Brasil na segunda etapa da Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta (25 metros), em Melbourne, Austrália. Foi bronze nos 50 metros peito, ao completar a prova em 27s93, atrás dos australianos Brenton Rickard e Mark Riley, com 27s36 e 27s54, respectivamente. Nos 50 metros costas, Guilherme Guido, de 17 anos, ficou em 9º lugar - a uma posição de se classificar para a final. Marcou 25s58. O veterano Rogério Romero ficou na 18ª posição, com 26s23. No domingo, a partir das 6h30 (horário de Brasília), os dois voltam à piscina para os 100 metros costas. Nos 50 metros borboleta feminino, Fabíola Molina acabou na 14ª colocação, com 28s05. E Felipe May Araújo, que mora na Austrália, terminou em 17º lugar nos 400 metros livre (3m58s30) e em 37º nos 100 metros livre, com 53s06.