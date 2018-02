Fischer ganha duas pratas na Coréia Depois de ganhar na semana passada a medalha de bronze em Melbourne nos 50 metros peito, Eduardo Fischer conquistou nesta manhã de quinta-feira duas medalhas de prata no primeiro dia da etapa sul-coreana da Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta (25 metros), disputada em Daejon, na Coréia do Sul. O nadador brasileiro chegou em segundo nas provas dos 50 e 200 metros peito. Nos 50 metros, ele registrou o tempo de 27s83 e ficou atrás apenas do sul-coreano Seung Hun You (27s56). O mexicano Marco Gonzalez ficou com o bronze (28s51). Já nos 200 metros, Fischer garantiu a prata ao estabelecer o tempo de 2m11s26. O sul-africano Neil Versfeld (2m10s76) ficou com o ouro e o sul-coreano Seung Jun You (2m11s88), com o bronze. Guilherme Guido, nos 100 metros costas, e Fabíola Molina, nos 50 metros do mesmo estilo, ficaram em quinto lugar em sua provas. O circuito da Federação Internacional de Natação será retomado em Estocolmo, dias 18 e 19 de janeiro, seguindo depois para Berlim, Moscou e Nova York. A última etapa será em Belo Horizonte, de 18 a 20 de fevereiro.