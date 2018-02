Fischer ganha prata nos 100m peito O nadador Eduardo Fischer vem justificando o apelido "Peito de Prata". Nesta sexta-feira, no segundo dia de competições na etapa sul-coreana da Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta, o brasileiro conquistou mais uma medalha de prata ao chegar em segundo na final da prova dos 100 metros peito, com o tempo de 1:00.30. A medalha de ouro ficou com o sul-coreano You Seung-Hun (1:00.01). O alemão Andreas Losel (1:01.42) levou o bronze.