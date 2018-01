FIVB decide manter Espanha na Liga Mundial A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) confirmou nesta quinta-feira que a Espanha segue na Liga Mundial de 2004. O país disputava a vaga com a Rússia, atual vice-campeã olímpica e mundial. A entidade decidiu escolher a manutenção dos espanhóis por achar que eles reúnem melhores condições para participar da competição. Em setembro do ano passado, o Conselho da Liga Mundial resolveu reduzir de 16 para 12 o número de participantes. Confira os grupos da Liga Mundial de 2004: Grupo A: Grécia, Brasil, Portugal e Espanha Grupo B: França, Bulgária, Japão e Polônia Grupo C: Itália, China, Sérvia & Montenegro e Cuba.