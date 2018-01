FIVB muda formato da Liga Mundial A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) resolveu mudar o formato da Liga Mundial, torneio em que o Brasil é o atual campeão. Ao contrário de 16 participantes, a competição terá apenas 12 países. Além da seleção brasileira masculina, estão confirmadas as seguintes equipes: Bulgária, Cuba, Itália, Portugal, Polônia, França, Japão, China, Grécia e Sérbia e Montenegro - ainda falta um para ser definido. Assim, serão três grupos. No A estão Grécia, Brasil e Portugal. No B, França, Bulgária, Japão e Polônia. E no C, Itália, China, Cuba e Sérvia e Montenegro. A Liga Mundial de 2004 começará no dia 4 de junho e os brasileiros vão enfrentar os gregos, fora de casa, na primeira rodada. A fase final será em Roma. Novidade - Enquanto a Liga Mundial for disputada, será realizada uma espécie de eliminatória européia com quatro seleções e as duas melhores passariam a disputar o torneio em 2005.