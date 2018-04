Fla decide seu futuro e o de Luxemburgo

A partida também pode ser decisiva para o técnico Vanderlei Luxemburgo. O comandante já recebe forte contestação no clube. Com contrato até dezembro de 2012, Luxemburgo só fica se obtiver a classificação para o torneio continental. Do contrário, o ano será um fracasso.

Outro que volta a receber pressão é o astro Ronaldinho Gaúcho. Depois de recentes atuações ruins, o craque é foco de desconfiança quanto à sua vida noturna.

Depois de cumprir suspensão, Alex Silva retorna a zaga e o jovem Thomás, de 18 anos, sai do time para a volta do volante Willians, reintegrado após indisciplina.

No Figueirense, o técnico Jorginho está satisfeito com a campanha e não fez mistérios para definir a escalação. A única mudança em relação é a entrada de Juninho, que estava suspenso, no lugar de Hélder.

Atlético-MG x Coritiba. Ainda correndo risco de rebaixamento, o Atlético-MG terá duas ausências para enfrentar o Coritiba, às 20h30, em Sete Lagoas: o lateral Carlos César e o meia Daniel Carvalho, suspensos. Para o lugar de Carvalho, Bernard deve retornar à armação, enquanto Serginho deve assumir a lateral-direita.

Já o Coritiba, que luta por vaga na Libertadores, tem como baixa o atacante Marcos Aurélio, com dores no pé esquerdo. Ontem, o clube anunciou a prorrogação do contrato do técnico Marcelo Oliveira até o fim de 2012.