Fla é vaiado ao empatar com Figueirense O Flamengo não conseguiu superar o Figueirense ontem, no Engenhão, mas, ainda assim, conseguiu voltar à zona de classificação para a Libertadores. Com o empate por 0 a 0 com os catarinenses, a equipe chegou aos 56 pontos, superou o Botafogo e passou a ocupar a quinta posição do Campeonato Brasileiro.