Fla garante que não libera Daniele O Flamengo não vai aceitar a imposição da presidente da Confederação Brasileira de Ginástica (CBGin), Vicélia Florenzano, de que Daniele Hypólito passe a treinar em Curitiba, no Centro de Excelência da entidade, a partir do de 6 de janeiro. O vice-presidente Geral do Rubro-Negro, Radamés Lattari, afirmou "ter a certeza" da permanência da atleta, por causa do compromisso contratual assinado com o clube. Vicélia disse para a Agência Estado, na quarta-feira, que se Daniele não for treinar em Curitiba estará excluída da seleção. Criticou a queda de rendimento e a irregularidade da atleta na realização de treinos. Ela frisou sua intenção de não fazer concessão ao Flamengo, para a ginasta se exercitar em períodos no Centro de Excelência e outros na Gávea. Já Lattari disse não acreditar na postura radical de Vicélia. O dirigente informou ter realizado uma reunião com a presidente da CBGin onde teria apresentado alternativas para o problema. "Conversei com ela e resolvemos tomar a melhor decisão para a Daniele, o Flamengo e a confederação. Outro encontro ficou agendado, mas ainda não tenho a data", explicou Lattari, na ocasião acompanhado da técnica da ginasta Georgette Vidor e do superintendente técnico do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), José Roberto Miranda Perillier. "Tenho a certeza de que o bom senso vai prevalecer. Sugeri que não só Daniele, mas toda a equipe venha treinar no Flamengo por algum tempo." Georgette reconheceu que Daniele vem enfrentando problemas para treinar mas atribuiu o fato ao seu repentino sucesso. No entanto, ela refutou as acusações da presidente da CBGin sobre a queda de rendimento da ginasta. A técnica ainda assegurou que o fato de ter sido eleita deputada estadual não vai atrapalhar os treinos de Daniele, já que está contratando um novo auxiliar para cuidar da atleta. A presidente da CBGin criticou esta atitude e garantiu ser mais um motivo para a transferência de Daniele. "Ela precisa de um treinador de primeira", disse Vicélia.