Fla volta a Madureira após 8 anos e só empata O Flamengo voltou a jogar no Estádio Conselheiro Galvão após 8 anos, em Madureira, e ficou no 1 a 1 com o time da casa. Cerca de 2.800 torcedores viram o jogo, mesmo público de Vasco 4 x 2 Macaé, em São Januário.