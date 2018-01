Flamengo bate recorde na natação Nas finais disputadas na manhã desta quinta-feira do Troféu Brasil de Natação, em Brasília, Monique Ferreira, Mariana Brochado, Denise Oliveira e a ucraniana Yana Klochkova venceram o 4x200m livre, com tempo de 8m20s23, recorde do campeonato, para o Flamengo, que assumiu a liderança da competição. Nos 200 m livre, Monique foi ouro com 2m03s44; Mariana, prata, com 2m03s5; e Denise, bronze, com 2m04s84. "Já tenho índice para os Jogos Pan-Americanos de São Domingos/2003 nos 200m e 400 m livre e 200 m borboleta, mas quero melhorar as marcas para não perder vaga", disse Monique.