Flamengo cai no Recife e deixa o vice escapar O Flamengo tinha tudo ontem para encerrar o Campeonato Brasileiro na vice-liderança: enfrentava o Náutico, um time que não tinha nada a ganhar ou perder, e, na Vila Belmiro, o Fluminense derrotava o Santos. Bastava, portanto fazer o dever de casa. Mas nada disso foi suficiente para motivar a equipe carioca. O time rubro-negro, já com vaga garantida para a Libertadores de 2008, entregou-se a uma preguiça como há muito tempo não se via. Resultado, perdeu por 1 a 0, no Estádio dos Aflitos, e terminou a competição em honroso terceiro lugar, com 61 pontos. Agora, os jogadores entram em férias e se reapresentam no dia 3 de janeiro, enquanto a diretoria, que conseguiu renovar o contrato do técnico Joel Santana, aproveitará o período para tentar manter a estrutura atual do time. Já o Náutico, depois de namorar firme o rebaixamento para a Série B até a penúltima rodada, terminou na 15ª posição, com 49 pontos. O gol da vitória sobre o Flamengo foi marcado pelo lateral Sidny, que poderá se transferir para a Europa no início do próximo ano. No Rio, Botafogo e Figueirense encerraram suas participações no Brasileiro de 2007 com um empate por 1 a 1. Mais uma vez, um goleiro botafoguense foi o responsável direto pelo mau resultado do time. Ontem, foi a vez de Lopes, que, nos últimos minutos, com a equipe vencendo, errou na saída de bola. O adversário se aproveitou da falha e empatou. Borges foi o sexto goleiro botafoguense na competição. Em Caxias do Sul, o Juventude venceu o Sport, por 2 a 1. Mas esta última vitória não adiantou nada: o time terminou a competição em penúltimo e rebaixado para a Série B, após 13 temporadas consecutivas na elite do futebol brasileiro. Para o Sport, o resultado foi uma decepção, pois tirou o time da Copa sul-americana.