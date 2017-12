Flamengo domina Travessia dos Fortes Só deu Flamengo na 2.ª Travessia dos Fortes, disputada neste sábado entre o Forte de Copacabana e o Forte do Leme. Os nadadores Luiz Lima e Rafael Gonçalves foram considerados os vencedores da prova de 3,8 km, após uma chegada polêmica na Praia do Leme. Em terceiro chegou outro nadador rubro-negro ? Artur Pedrosa. No feminino, a vitória foi da russa naturalizada brasileira Natalya Yakovleva.