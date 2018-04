Flamengo embolsará R$ 3,5 mi em 3 meses A diretoria do Flamengo fechou ontem o novo patrocínio da camisa. A distribuidora de combustíveis ALE estampará sua marca na camisa do time de 1º de outubro até dezembro por R$ 3,5 milhões. A estreia da marca na camisa rubro-negra será no clássico Fla-Flu, marcado para 3 de outubro.