Flamengo enfrenta Resende para garantir classificação no Carioca

Com 13 pontos, cinco a menos que o rival Botafogo, o Flamengo é vice-líder do Grupo B. O adversário mais próximo e que ainda pode ameaçar é o Friburguense, com oito pontos, a duas rodadas para o término da primeira fase. Com seis pontos e na sexta posição, a situação do Resende não é simples, mas o time ainda tem chances para seguir no torneio.

Diferentemente do jogo contra a Cabofriense, vitória por 1 a 0, quando poupou Emerson Sheik, Jorge e Guerrero, Muricy Ramalho terá todo o elenco à disposição. Além de ter os jogadores que estavam desgastados, o treinador promove o retorno de Wallace e Cuéllar, suspensos pelo cartão vermelho na rodada anterior.

Mas, apesar de todas as mudanças, a grande novidade do time estará no banco de reservas. Recuperado de lesão na coxa esquerda, o meia Ederson treinou durante a semana, foi regularizado na quinta-feira e está à disposição. A última vez em que disputou uma partida foi no dia 22 de novembro, empate por 1 a 1, com a Ponte Preta.

Mesmo sem vencer nas últimas cinco rodadas, o Resende ainda tem chances de classificação. Basta vencer os dois jogos restantes e torcer por tropeços de Bangu ou Fluminense. O meia Robinho continua lesionado. Assim, o paraguaio Jorge Báez segue como titular e deve fazer a sua segunda partida pelo time.