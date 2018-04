Flamengo nervoso antes de duelo com Sport O volante Lenon e o meia Zé Roberto levaram ao pé da letra a briga por uma posição no time titular do Flamengo para a jogo de hoje, às 18h30, contra o Sport, no Maracanã. Em treino tático realizado ontem, na Gávea, Lenon acertou o companheiro com uma "voadora" depois de disputa de bola. Quem estava próximo ao lance separou os dois e evitou o pior. Andrade conversou com os atletas e minimizou o fato. "Se acontece nas famílias, imagina em um grupo de 30 jogadores", desconversou o técnico. Tivemos uma conversa e está tudo resolvido."